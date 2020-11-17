Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi 'Pandemi Sonrası Girişimciliğin Geleceği' için toplanacak

Girişimcilik hakkında toplumun her kesiminde farkındalık oluşturarak, inovatif girişimcilerin desteklenmesi ve girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve Türkiye'nin en kapsamlı girişimcilik zirvesi olan "4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi" 19 Kasım 2020, Perşembe günü webinar formatında düzenlenecek.

"Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" ana temasıyla düzenlenecek 4. Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yapacak. Ayrıca Zirve'de girişimcilik ekosisteminden önde gelen 36 konuşmacı yer alacak.

Pandemi ile insanoğlu, son yüzyılın en büyük sınavlarından birini veriyor. Bilinen tüm iş yapış biçimlerinin ve hayat tarzımızı kökten değiştiren bu dönemin sonrasında ülkeleri, şirketleri, ticareti nelerin beklediğine dair onlarca soru işareti önümüzde duruyor. Bilinmezlerin ağır bastığı bu ortamda Türkiye ekonomisinin geleceğini inşa edecek yeni girişimler ve onların ortaya koyduğu yeni iş alanları ve yarattıkları yeni istihdam giderek daha önemli hale geliyor. Diğer taraftan pandemi kuşkusuz her iş alanı gibi girişimciliği de etkiliyor ve değişime en hızlı adapte olan yeni şirketlerin deneyimleri ve iş yapış modelleri, tüm iş dünyasının pandemi sonrasına hazırlanması için de ipuçları taşıyor.

Bu çerçevede Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi olarak geleneksel hale gelen Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin ana temasını "Post Pandemik Dünyada Girişimcilik - Yeni Fikirler, Yeni İşler, Yeni Yatırım Stratejileri" olarak belirledik. Yeni 10 yılda Türkiye girişimciliğinin yol haritasına önemli bir katkı sunması beklenen ve 19 Kasım'da Borsa İstanbul, Türk Telekom ve Halkbank ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nde beş farklı panel yer alacak. Bunlardan ilki "E-İhracat – İşinizi Dünyaya Taşıyın". E-ticaret alanındaki önemli oyuncuların konuşmacı olarak yer aldığı panelde küçük işletmelerin işlerini dünyaya nasıl taşıyabilecekleri tartışılacak.