22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel altın fiyatları, hafta ortasında da son dakika hareketliliği içerisinde! Gram altının fiyatı, bugün 465 TL bandında ilerliyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylarda rekor tazelemişti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 KASIM 2020

Hâl böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 18 Kasım 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.