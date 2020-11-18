Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Altın fiyatları ile ilgili son dakika hareketliliği bugün de devam ediyor. Gram altının fiyatı bugün 465 TL seviyesinden işlem görüyor. Aynı anda, fiyatları da küçük bir düşüş yaşıyor. Peki, 18 Kasım 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, bugün kaç para oldu? İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile anlık ve canlı 22 ayar bilezik altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 18.11.2020 14:41 ABONE OL
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

Canlı ve güncel altın fiyatları, hafta ortasında da son dakika hareketliliği içerisinde! Gram altının fiyatı, bugün 465 TL bandında ilerliyor. Bilindiği üzere, Kovid-19 salgını nedeni ile son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylarda rekor tazelemişti.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 KASIM 2020

Hâl böyle olunca da, ' fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 18 Kasım 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!

.

ARKADAŞINA GÖNDER
22 ayar bilezik altın fiyatları ne kadar, bugün kaç TL oldu? 18 Kasım 22 ayar bilezik güncel ve canlı altın alış satış fiyatı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA