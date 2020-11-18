Cunda, 'Güvenli Turizm Belgesi” alan ilk uygulama oteli oldu

Dünya'yı ve Türkiye'yi etkisi altına alan Covid19 pandemisi döneminde misafirlerine ve çalışanlarına sağlıklı bir ortam sunmak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından verilen güvenli turizm sertifikasını almaya hak kazanan Cunda Uygulama Oteli'nin bu başarısı ülkemizin en önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık'ta büyük bir memnuniyetle karşılandı.

Elde ettikleri büyük başarıyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, "Okulumuz bünyesindeki Uygulama Oteli'miz Covid 19'a karşı önlemleri almış ve hijyen kurallarına uygun olarak gereken çalışmaları ve personel eğitimlerini tamamlamıştır. Belgemiz, aylık habersiz firma denetimleri sonucunda sürekli olarak yenilenmektedir. Cunda Uygulama Oteli, Türkiye'de bu belgeyi alan ilk uygulama oteli ve ilk resmî kurumu oldu. Bu konuda otelimizin Teknik Müdür Yardımcısı Sayın Umay Kurdoğlu'nun emekleri çok büyük oldu. Başta O'nun, otel personelimizle okul çalışanlarımızın titizlikle yürüttüğü faaliyetleri sonucunda bu büyük başarıya imza attığımıza inanıyor ve herkese ayrı ayrı sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEMNUN

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır ise, Cunda Uygulama Oteli'nin Türkiye'de ilk kez 'Güvenli Turizm Belgesi'ni alan kurum olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bakanlığımız bünyesindeki Uygulama Otelimiz, pandemi sürecinde temizliğin ve hijyenin her zamankinden çok daha fazla önem arz ettiğinin bilinciyle hareket etmiştir. Turizm sektörüne kalifiye personel yetiştiren Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulumuz ve bünyesindeki Uygulama Otelimizin Ayvalık gibi turizm alanında büyük bir marka olan ilçemizi de temsilen Türkiye'de bir ilke imza atması bizi son derece mutlu ve onare etti. Ben bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Cunda Uygulama Otelimizin bu başarılarının süreceğine inanıyorum" diye konuştu.