Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? Emekli maaşları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki defa zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamları ve beklenti anketine göre yapılacak zammın yüzde 6.35 olması bekleniyor. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli maaş zammı…
2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.
Merkez Bankası'nın Kasım ayı beklenti anketinde 2020 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.47 çıktı. Bu tahmine göre; 2020'nin 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.35 olacak. En düşük esnaf emeklisi aylığı tahmin gerçekleşirse bin 886 liradan 2 bin 6 liraya çıkacak.
2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban aylık da 2 bin 233 liradan 2 bin 374 liraya yükselecek. 2 bin lira olan maaş 2 bin 127, 3 bin lira olan maaş 3 bin 190, 4 bin lira olan maaş 4 bin 254, 5 bin lira olan maaş 5 bin 317 liraya çıkacak.
Emekliler, zam oranını 4 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon verilerini açıklamasıyla öğrenecek. Aynı ay içerisinde de maaş ödeme tarihlerinde yeni maaşlar hesaplara yatırılacak.