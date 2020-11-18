Emekli Ocak maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? Emekli maaşları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekliler her yıl Ocak ve Temmuz ayında iki defa zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar açıklanan enflasyon rakamları ve beklenti anketine göre yapılacak zammın yüzde 6.35 olması bekleniyor. Peki, SSK ve BAĞKUR emekli Ocak maaş zammı ne kadar olacak? İşte son dakika emekli maaş zammı…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

2020'nin ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklileri artışı merakla beklerken, ipuçları da geliyor.