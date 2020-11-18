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Formula 1’le GB kullanımı % 245 arttı

Giriş Tarihi: 18.11.2020 ABONE OL
Formula 1’le GB kullanımı % 245 arttı
Dünyanın en önemli spor organizasyonu Formula 1'in ardından ortaya dikkat çekici rakamlar çıktı. Yarışlar sırasında Turkcell'in şebekesinde kullanılan data miktarı, normal döneme göre bir günde yüzde 245 artarak, toplam 3 bin GB oldu. Konuşma süresi de yüzde 109 artarak, 40 bin dakika olarak gerçekleşti. Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini TV+ üzerinden takip edenlerin sayısı ise 350 bini aştı. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Gerek pilotların gerekse takımlarda görev yapanların kesintisiz iletişimi için imkânlarımızı seferber ettik" dedi.
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Formula 1’le GB kullanımı % 245 arttı
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