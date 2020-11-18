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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika Haberi! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Haberi! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı : , cumhuriyet, ata, gram ve fiyatları ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın fiyatları, geçtiğimiz günlerde ciddi bir düşüş yaşamıştı. Son günlerde de hareketli bir grafik içerisinde bulunan altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı’dan güncel rakamlar gelmeye devam ediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise canlı rakamlara bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 18 Kasım 2020 gram, , tam, ata, yarım, cumhuriyet ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 15:34 Son Güncelleme: 18.11.2020 15:35 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Haberi… Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın daha sonra kademeli yükselişini sürdürmüş ancak geçtiğimiz günlerde sert düşüş yaşamıştı. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, güncel ve canlı altın fiyatları araştırmasını arıyor. Peki, Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ile 18 Kasım 2020 , tam, yarım, gram ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 KASIM 2020 CANLI GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar doğrultusunda altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Haberimizin içerisinden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, altın fiyatları alış ve satış bilgilerini görebilirsiniz.

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,95

SATIŞ: 438,27

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.104,90

SATIŞ: 3.125,60

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.091,00

SATIŞ: 3.137,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.980,69

SATIŞ: 3.039,55

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.511,80

SATIŞ: 1.533,70

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN SADECE BİR KAÇ GÜNDE 80 LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ: KAYIP YÜZDE 14'Ü AŞTI

Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altındaki bu harekete dolar kurundaki sert düşüş hareketi eklenince gram altın aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 756,10

SATIŞ: 768,20

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,39

SATIŞ: 464,49

Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

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Son Dakika Haberi! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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