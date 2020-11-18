Son Dakika Haberi! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son Dakika Haberi… Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören altın daha sonra kademeli yükselişini sürdürmüş ancak geçtiğimiz günlerde sert düşüş yaşamıştı. Bu noktada yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar, güncel ve canlı altın fiyatları araştırmasını arıyor. Peki, Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte uzman yorumları ile 18 Kasım 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Kapalıçarşı'dan gelen canlı rakamlar doğrultusunda altın fiyatları sabah saatlerinde yükseliş eğilimi gösteriyor. Haberimizin içerisinden canlı ve güncel rakamlara ulaşabilir, altın fiyatları alış ve satış bilgilerini görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 421,95
SATIŞ: 438,27
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.104,90
SATIŞ: 3.125,60
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.091,00
SATIŞ: 3.137,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.980,69
SATIŞ: 3.039,55
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.511,80
SATIŞ: 1.533,70
GRAM ALTIN SADECE BİR KAÇ GÜNDE 80 LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ: KAYIP YÜZDE 14'Ü AŞTI
Zaten düşüş eğilimi gösteren gram altındaki bu harekete dolar kurundaki sert düşüş hareketi eklenince gram altın aşağıda 458 liraya kadar çekildi. Böylece gram altındaki kayıp sadece birkaç günde yüzde 14'ü aşarak 80 liraya üzerine çıktı.
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 756,10
SATIŞ: 768,20
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,39
SATIŞ: 464,49
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.