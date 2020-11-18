Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

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HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?

ve kredi paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bankalardan da haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirdi. Bu durum ülkemizde bankaların kredi paketlerine olan ihtiyaçları da arttırdı. Vatandaşlar, bankalara gitmeden önce ise pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 18 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 18.11.2020 12:10 Son Güncelleme: 18.11.2020 12:11 ABONE OL
SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Haberi… Güncel ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

SON DAKİKA: Bankaların güncel kredi faiz oranları: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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Kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar?
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