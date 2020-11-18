Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...

'KUYRUKLARI GÖRÜNCE MUTLUYUZ'



TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ihracat ve istihdam var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu" dedi.