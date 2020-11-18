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Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...

Türkiye'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin'in Sarp Sınır Kapısı'nda, 15 kilometrelik TIR kuyruğu oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, kuyrukların ve nakliyedeki yüzde 30’luk artıştan kaynakladığını belirterek "TIR kuyrukları iş, ihracat ve demektir” dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020 09:53 Son Güncelleme: 18.11.2020 09:56 ABONE OL
Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen TIR'lar Sarp Sınır Kapısı'nda oluşturdu. Gürcistan gümrüğünde işlemlerin de yavaşlaması üzerine uluslararası taşımacılık yapan TIR'lar, sınır kapasında beklemeyi sürdürüyor.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...

TIR parklarının dolması üzerine Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan , Türk tarafında aralıklarla 15 kilometreyi buldu. TIR'lar, karayolunun bir şeridini kapattı.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...

'KUYRUKLARI GÖRÜNCE MUTLUYUZ'

TIR kuyruklarını görünce mutlu olduğunu ifade eden Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, "Çünkü bu kuyruklar iş, ve var demektir. Eğer TIR kuyrukları yoksa o ülkede veya bölgede sıkıntı vardır. Özellikle Gürcistan tarafında işlemlerin yavaşlığından dolayı Türkiye tarafında 15 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu" dedi.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...

Akyürek, " ve nakliyede yüzde 30 artış var ve bu artışta TIR kuyruklarının oluşmasına sebep oluyor. Sarp Sınır Kapısı'ndan, son zamanlarda 700' yakın çıkış, 500'yakın giriş oldu. Bölgedeki en etkin sınır kapılarından biridir. Yüzde 30'luk artış var" ifadelerini kullandı.

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Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Akın ettiler...
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