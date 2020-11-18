Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 TCMB Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısında faiz artırımı kararı çıkacak mı?

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ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısında faiz artırımı kararı çıkacak mı?

Piyasaların kalbinin attığı için geri sayım başladı. İlk kez Naci Ağbal başkanlığında alınacak Kasım ayı faiz kararları için gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı’na çevrildi. AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Her ay belli dönemlerde yapılan toplantının ardından piyasa gündemini şekillenmeye devam ediyor. Peki , saat kaçta? 2020 Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

Giriş Tarihi: 18.11.2020 08:55 Son Güncelleme: 18.11.2020 08:56 ABONE OL
Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

Merkez Bankası'nın () faiz toplantısı sonrasında alınacak kararlar piyasa gündemini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yıl içerisinde toplamda 8 toplantı gerçekleştirecek olan Merkez Bankası, en son 22 Ekim'de toplanmıştı. Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde değişikliğe gitmesini beklemezken açıklanan sonuçlar piyasa gündeminde pozisyon alacak. En son Toplantının ardından Merkez Bankası, politika faizini 10.25'te sabit bırakmıştı. Peki ne zaman, saat kaçta? 2020 Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken gündemde sıklıkla merak edilen Merkez Bankası faiz toplantısı sonrası alınacak kararlar yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Kasım ayı kararına çevrildi. Merkez Bankası, faiz kararını 19 Kasım Perşembe günü açıklayacak.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2020

19 Kasım Perşembe saat 14.00'da gerçekleşecek.

MERKEZ BANKASI PPK KASIM AYI TOPLANTISINDAN FAİZ ARTIRIMI KARARI ÇIKACAK MI?

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı: Beklenti faiz artırımı yönünde birleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını öngörüyor.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 27 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Buna göre, 27 ekonomistin tamamı politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) artışa gidileceği öngörüsünde bulundu. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 200 baz puan ila 550 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin kasım ayına ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı 475 baz puan oldu.

Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısından faiz artırımı kararı çıkacak mı?

Ekonomistler, yıl sonu politika faizinin yüzde 13,75-16,25 aralığında olabileceğini bildirdi. Ekonomistlerin, yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 15,25 olarak gerçekleşti.

22 Ekim'deki son PPK toplantısında, politika faizi yüzde 10,25'te sabit bırakılırken, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde uygulanacak Merkez Bankası borç verme faiz oranı ile gecelik borç verme faiz oranı arasındaki fark 300 baz puan olarak belirlenmişti.

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Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2020 TCMB Merkez Bankası PPK Kasım ayı toplantısında faiz artırımı kararı çıkacak mı?
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