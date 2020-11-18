SGK borç yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman? 2020 SGK prim borçları yapılandırma nasıl ve nereden yapılır? Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı!

Ülkemizde uzun süredir gündemde olan SGK borç yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman? Sorusuna ilişkin detaylar yanıt buldu. Resmi Gazete'de yayımlanan borçların yeniden yapılandırma düzenlemesi toplumun geniş bir kesimini yakından ilgilendiriyor. Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği konuyla alakalı olarak SGK borç yapılandırma tarihinin son günü Aralık ayı olarak belirlendi. Peki SGK borç yapılandırma son başvuru tarihi ne zaman? Bakan Zümrüt Selçuk açıkladı! SGK prim borçları yapılandırma nasıl yapılır?

SGK BORÇ YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, vergi borçları ve SGK prim borçları yapılandırma ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşveren ve çalışanları yakından ilgilendiren konuyla alakalı olarak SGK borç yapılandırma son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020, ilk taksit son ödeme süresinin ise 1 Mart 2021 olacağı duyuruldu…