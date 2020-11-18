Ziraat Bankası’ndan FAST’le 7/24 transfer

ZIRAAT Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, para transferindeki Kolay Adres uygulamasının müşterileri için uzun IBAN numarasının temin edilmesi, yazılması veya hesap numarasının girilmesi gibi zorunlulukları ortadan kaldıracağını belirterek, banka içi ve dışına yapılacak TL para transfer işlemlerinde bu sistemin kullanılabileceğini ifade etti. Kırbaş, şöyle konuştu: "Ocak 2021 itibarıyla para transferlerinde de FAST sistemiyle yeni bir dönem başlayacak. FAST sistemine geçiş ile birlikte sadece cep telefonu, e-posta vb. bilgilerle diğer bankalara da saniyeler içinde para aktarımı 7/24 mümkün olacak."