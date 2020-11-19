2020’nin yatırım aracı ikinci el arabalar oldu

Türkiye piyasasına hızlı bir giriş yapan ve kısa sürede dikkatleri üzerine çeken VavaCars, pandemi ve kur etkisiyle hareketli bir dönemden geçen otomotiv sektörü için güven veren, modern ve kolay hizmetleri ile tüketicinin ilk başvurduğu adres olmayı sürdürüyor. Sektörde yaşanan krizlere ve yakın dönemde beklenen gelişmelere dair değerlendirmede bulunan VavaCars CEO'su Lawrence Merritt, koronavirüs salgını nedeniyle tedarik sorunu yaşayan ve sıkıntılı günler geçiren sıfır araç piyasası ile bu süreçte talepte patlama yaşayan ikinci el araç piyasasına dair verdiği rakamlarla dikkat çekti.

Merritt, salgında yaşanan ikinci dalga ve vaka sayılarının artışı birçok ülkede tedbirlerin tekrar hayata geçirilmesine sebep olurken üretimde de Mart ayından beri yaşanan aksamaların artarak büyümesine neden olduğunu belirtti. Alınan tedbirler çerçevesinde kış aylarında sıfır araç tedarikinde yaşanabilecek olumsuzlukların ikinci el arabaları altın ve bitcoin gibi bir yatırım aracı haline geldiğini belirten Merritt, Aralık 2019 ve Eylül 2020'deki fiyatlara göre araç segmenti bazında TL ve dolar bazında fiyat değişimlerini paylaştı. Mini araçların yer aldığı A segmentinde artış oranı TL cinsinden 47% , dolar bazında 13% olurken, aile arabalarını içeren D segmentinde TL cinsinden artış oranı 50%, dolar cinsinden artış oranı ise 17% gözükmekte.

Aralık 2019 ve Eylül 2020 karşılaştırmalı verilerine göre ikinci el arabanın döviz ve bitcoin gibi yatırım aracı haline geldiği açıkça görülüyor:

Pandemi sürecinde azalan toplu ulaşım yerini özel arabalara bırakırken, piyasada yaşanan sıfır araç tedariki sıkıntısıyla birlikte ikinci ele talepte hızlı bir artış yaşandı. Aniden artan talep, beraberinde fiyat artışını getirdi.

Tüm bu hızlı değişimler içerisinde müşteri beklentilerine en sağlıklı ve doğru bilgilerle dönüş yapan, hareketli piyasa koşullarında müşterilerinin çıkarlarını gözeten fiyat avantajları sunan ve buna bağlı olarak hızlı bir büyüme grafiği çizen VavaCars, Türkiye'de yakaladığı başarıdan sonra ikinci ülke olarak Pakistan'da da araç alım merkezlerine sahip. Dünyanın farklı ülkelerinde büyüme hedefinde olan markanın Türkiye'deki merkez sayısı 2021'de de artmaya devam edecek.