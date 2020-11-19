51 milyon vatandaş hizmet aldı! Her geçen gün yenisi ekleniyor...

Koç, e-Devlet üzerinden elektrik, doğal gaz abonelik ve fesih işlemlerinin yapılabildiğini anımsatarak, su aboneliği sorgulama, borç sorgulama ve fatura sorgulama hizmetlerinin ise 23 ilde kullanıma sunulduğunu söyledi.

"ARAÇLARIM BÜTÜNLEŞİK HİZMETİ 55,9 MİLYON KEZ KULLANILDI"

Bu yıl 12 farklı operatör için elektronik haberleşme abonelik fesih işlemlerini de e-Devlet üzerinden vatandaşların kullanımına sunduklarını dile getiren Koç, şunları kaydetti:

"Bütünleşik hizmetler konsepti e-Devlet Kapısı'nda 'Araçlarım' ile başladı ve yoğun ilgi gördü. 9 Haziran'da hizmete açılan ve kullanıcının araçlarına ait vergi, sigorta, trafik cezası, muayene ve otoyol geçişi bilgilerinin görüntülenip, vergi ve ceza ödeme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlayan 'Araçlarım' bütünleşik hizmeti, 1 Kasım itibarıyla 55 milyon 903 bin 450 kez kullanıldı. Hizmetin ikinci faz çalışmaları ise devam ediyor. İkinci faz ile birlikte şu anda nakit ödeme yapılabilen araç muayene ücretlerinde kredi kartı kullanılabilecek. Ayrıca çalışmalar tamamlanınca 'Tüzel Kişilere Ait Araç Bilgilerinin Gösterimi', 'Araç Muayene Randevu ve Sorgulama', 'Motorlu Araç Sigortalarında Eksper Atama Durum Sorgulama', 'HGS Bakiye Yükleme' ve 'Aracımın Çekildiği Otopark Bilgisi Sorgulama' gibi hizmetler de vatandaşlarımızın kullanımına sunulacak. Bunların dışında, çalışma hayatını oluşturan birçok iş ve işlemin bütünleşik bir yapıda sunulması için 'Çalışma Hayatım' bütünleşik hizmetinin ve adrese dayalı çeşitli iş ve işlemlerin bütünleşik yapıda sunulması için 'İkametgahım' bütünleşik hizmetinin çalışmaları da bu kapsamda devam ediyor."