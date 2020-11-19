Avrupa’ya Endüstri 4.0 teknolojisi satacak

EMEA bölgesinin en hızlı büyüyen IoT şirketi Trio Mobil, telekomünikasyon sektöründe bölgenin en büyük sistem entegratörlerinden Deltatel ile önemli bir işbirliğine imza attı. İşbirliği kapsamında Deltatel, Balkan ülkeleri ve Almanya, Avusturya, İsviçre, Romanya başta olmak üzere 17 ülkede Trio Mobil IoT çözümlerinin satış ve pazarlama süreçlerini üstlenecek. Trio Mobil tarafından geliştirilen yapay zeka destekli IoT (nesnelerin interneti) çözümleri, Avrupa pazarında Deltatel'in tecrübeli ekibi tarafından bölgede kurulacak operasyon ağı ile her ülkeye özelleştirilmiş pazarlama, satış ve satış sonrası hizmeti ile sunulacak. Trio Mobil Genel Müdürü Nevzat Ataklı, "İlk kez bir Türk firması Endüstriyel IoT ürünleri ve çözümleri ile Avrupa pazarında bu ölçekte bir işbirliğine imza atmış oluyo" dedi.