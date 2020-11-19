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Bankaların güncel : İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklardan etkilenen vatandaşlar, kredi paketlerine yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar, bankalara gitmeden önce ise pek çok vatandaş kredi faiz oranları ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 19 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:56 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranlarıyla ilgili haberleri ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.42

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.35

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.44

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.40

Ev kredisi: 1.35

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.89

İhtiyaç kredisi: 1.85

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

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Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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