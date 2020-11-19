Çeyrek altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 19 Kasım Bugün Çeyrek altın ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde çeyrek altın fiyatı üzerindeki son dakika gelişmelerini ilgiyle takip ediyor. Son dönemde gram fiyatının da 500 TL'nin altında seyretmesiyle beraber uzun süredir büyük rağbet gören sarı metalin yatırımcıları da yaşanan bu gelişmelerle yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda gün içerisinde "çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte 19 Kasım çeyrek altın fiyatı son dakika canlı ve güncel rakamlar…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 19 KASIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR

Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen altının gram fiyatı önceki hafta gözlemlenen ani düşüş hali vatandaşları yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu. Bu kapsamda canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken bu yatırım aracının en çok tercih edilen çeşidi ise çeyrek altın olarak karşımıza çıkıyor…