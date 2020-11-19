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fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: Bugün Çeyrek altın ne kadar?

fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri gün içerisinde binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken yaşanan iniş ve çıkış hareketleri büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Peki, Bugün çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 2020 çeyrek altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 10:46 ABONE OL
Çeyrek altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 19 Kasım Bugün Çeyrek altın ne kadar?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde fiyatı üzerindeki son dakika gelişmelerini ilgiyle takip ediyor. Son dönemde gram fiyatının da 500 TL'nin altında seyretmesiyle beraber uzun süredir büyük rağbet gören sarı metalin yatırımcıları da yaşanan bu gelişmelerle yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda gün içerisinde "çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. İşte çeyrek altın fiyatı son dakika canlı ve güncel rakamlar…

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 19 KASIM ÇEYREK ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR

Geçtiğimiz haftalarda 500 TL'nin üzerinde gözlemlenen altının gram fiyatı önceki hafta gözlemlenen ani düşüş hali vatandaşları yeniden bu yatırım aracına yönelmesine neden oldu. Bu kapsamda canlı ve güncel rakamlar yakından takip edilirken bu yatırım aracının en çok tercih edilen çeşidi ise çeyrek altın olarak karşımıza çıkıyor…

Çeyrek altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 19 Kasım Bugün Çeyrek altın ne kadar?

, altın çeşitleri arasında en bilinen ve sıkça kullanılan türlerden bir tanesidir. Gram altın ile birlikte en çok kullanılan altın türlerinden olup hem yatırım aracı hem de kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılmaktadır. Altın; yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element olup sarı rengi ise asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özelliklere sahiptir.

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 760,50

SATIŞ: 772,70

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Çeyrek altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 19 Kasım Bugün Çeyrek altın ne kadar?

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Çeyrek altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar: 19 Kasım Bugün Çeyrek altın ne kadar?
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