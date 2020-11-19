Dijitalde Avrupa lideri

İstanbul Havalimanı (İHL), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından "16th ACI Europe Awards" kapsamında 'Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyi Havalimanı" ödülünün sahibi oldu.İHL'de yolculara sağlanan e-pasaport, mobil uygulama, akıllı otopark, 5G, akıllı güvenlik, akıllı robot gibi dijital hizmetlerle teknolojik değer üretiliyor. İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, "Havalimanı işletmeciliğini teknolojik işletmecilik noktasına taşımayı hedefliyoruz. Dijital cüzdan ve İst-buy'dan sonra 6 ay içinde biometri yani yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş imkânı olacak" ifadelerini kullandı.