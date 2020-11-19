Erciyes ve Kapadokya kış turizminin gözdesi olacak

2020 yılı kış sezonu öncesinde Kayseri, Erciyes Dağı ve Nevşehir'in bir paket halinde değerlendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Nevşehir ile Kayseri iş birliğinde kış turizmi konulu bir toplantı düzenlendi. Ürgüp Yunak Evleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Erciyes A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve turizmciler katıldı.

ERCİYES İLE KAPADOKYA MASAYA YATIRILDI

Kış turizmi konulu toplantıda Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi ile 60 milyon yıl önce Erciyes Dağı'nın lav ve küllerinden oluşan peribacalarının bulunduğu Kapadokya Bölgesi masaya yatırıldı. Toplantıda, bu sezon yaklaşık 50 bin yabancı turistin gelmesi beklenen Erciyes Kayak Merkezi ile Kapadokya'nın aynı paket halinde değerlendirilmesi için somut adımlar atılması yönünde karar alındı.

ERCİYES VE KAPODOKYA TURİZMİN GÖZDESİ OLACAK

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç toplantının verimli geçtiğini belirterek; " Kapadokya bünyesindeki Kayseri ve Nevşehir destinasyonu, ülkemizin turizm potansiyeli yüksek olan ve son yıllarda yabancı turistlerin akın ettiği bir bölge. Kış turizminde de Erciyes, ülkemizin en önemli merkezlerinin başında yer alıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda bölgedeki potansiyeli arttırmak için yapacağımız çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bu yıl inşallah Erciyes Kayak Merkezimiz ve Kapadokya bölgemiz kış turizminin gözdesi olacak" diye konuştu.