Gürültüsüz müzik için kablosuz kulaklık hazır

Müzik ses sistemleri daha birkaç yıl öncesine kadar kablosuz kulaklık pazarı konusunda uzman markaların elindeydi. Tıpkı kompakt fotoğraf makineleri gibi akıllı telefon markaları kablosuz kulaklık pazarında da çoğunluğu ele geçirdi. Bir yandan da bazı markaları satın alarak hem marka sayısını hem de patentlerini artırdı. Apple Air Pods'un başarısı çok sayıda telefon üreticisinin bu işe girmesini sağladı. Apple Watch'tan sonra kablosuz kulaklık pazarı da telefon üreticilerinin hedef pazarı oldu. Telefon üreticilerinin en önemli avantajı ise ölçek ve inovatif unsurları kısa sürede ürünlerine entegre etmesi olacak. Ancak uzun süredir Samsung'un amiral gemisi telefonlarının kutusundan standart kablolu AKG kulaklıklar çıkıyor. Kısa sürede profesyonel kullanıma evrilen kablosuz kulaklıklar gürültü önleme özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ancak bu özelliği açık havada yürüyüşte kullanmanın sakıncaları olabilir. Eğer evde uyuyan çocuğunuzun ağlama sesini duymayı ama çocuğunuzun müzik ya da izlediğiniz videonun sesinden uyanmasını istemiyorsanız, bu kulaklıkları geçirgen olarak kullanabiliyorsunuz. Üstelik buna telefondaki uygulama veya arayüz üzerinden müdahale edebiliyorsunuz. İşte tüm bu özellikler telefon kablosuz kulaklık kullanım sebeplerini artırıyor. Ancak en önemlisi de pil süresi ve ergonomi. Kulaklığın koşarken ya da yürüyüş yaparken düşmemesi ve pil ömrü yüzünden sizi yarı yolda bırakmaması şart.RAHATLIKLA kavrayan bir kulak içi tasarıma sahip olan HUAWEI FreeBuds Pro, üç farklı boyutta silikon kulak tıkacı ile birlikte geliyor. Huawei Ses Laboratuvarı, dünya çapında binden fazla gerçek kullanıcıdan kulak kanalı verilerini toplanarak analiz ediliyor. Böylece HUAWEI AI Life uygulamasında bulunan ve kullanıcıların mükemmel uyumu bulmalarını sağlayan bir uyum algılama özelliği ile kulaklığı güçlendiriliyor. FreeBuds Pro, dünyanın ilk akıllı dinamik gürültü önleyici kulaklığı olarak Huawei'nin ses ürünleri arasında yeni amiral gemisi koltuğuna oturdu. Rüzgar geçirmez tasarım, rüzgar gürültüsünü azaltmak için ses alma deliklerini ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar yürürken, koşarken veya bisiklete binerken bile dış gürültüden etkilenmiyorlar. FreeBuds Pro kulaklık gövdelerini kullanarak zahmetsizce aktif gürültü engellemeyi etkinleştirebilir, ses seviyesini ayarlayabilir, aramaları yanıtlayabilir, oynat düğmesine basabilir ve şarkıları atlayabilirler. Son derece sezgisel olan kontrol hareketleri ile belirli bir alanın kaydırılması veya sıkıştırılması yeterli oluyor. FreeBuds Pro, yanlış dokunuşları en aza indirmek için tüketicilerin kullanım alışkanlıklarını doğru bir şekilde tespit eder. Huawei'nin ses mühendisleri, hoparlör ve dinamik sürücü arasına özelleştirilmiş bir dinamik süspansiyon eklemiş. Önde gelen Hi-Fi üreticileri tarafından kullanılan bir tekniği kablosuz kulaklıklara taşıyan bu teknoloji, tüm kulaklığın akustik sistemini stabilize ederek canlı ve net bir ses sağlamak için titreşimleri azaltıyor. Önceki modellerde iyileştirilen gürültü giderme 40dB'ye kadar artırılırken, kapalı kulak içi oturma doğal olarak dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. Bunu daha da geliştiren kulaklıkların içine ve dışına yerleştirilen çift mikrofon, ortamdaki gürültüyü hızla belirleyip ve çevresel gürültüyü etkili bir şekilde kesmek için üç gürültü önleme modu (Ultra Mod, Rahat Mod ve Genel Mod) arasında otomatik geçiş yapıyor.APPLE, akıllı saatten sonra kablosuz kulaklık kategorisinde de büyük başarı yakalamasını Air Pods'un tasarım ve deneyimine borçlu. Apple kısa sürede AirPods Pro ile hem fiyat hem kalite odaklı üst segment oluşturdu. Telefona yanıt vermek, müziği durdurup başlatmak gibi farklı komutları kulaklık üzerinden yapabiliyorsunuz. Pil ömrü, 5 saat ama şarj kutusundaki şarjla birlikte toplam 19 saate ulaşıyor. Gürültü önleyici özelliklerini telefonun üstündeki arayüzle çözmek çok kolay. Aktif gürültü engelleme özelliği, büyük, orta ve küçük boy seçenekle her kulağa uyum sağlayarak kişiye özel kullanım rahatlığı sunan AirPods, deneyimi bir üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Kolayca takılıp çıkarılabilen yumuşak ve esnek silikon uçların üç farklı boy seçeneğinden size en uygun olanı seçmenizi sağlıyor. İçi konik tasarımlı bu uçlar, kulağınızın şekline uyum sağlayarak AirPods Pro'nun yerine sıkı bir şekilde oturmasına olanak veriyor. Ve basıncı eşitlemeye yardımcı olan havalandırma delikleri sayesinde kulağınızda hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsunuz. AirPods Pro, kulağınızın şekline ve kulaklık uçlarının yerleşimine sürekli adapte olmayı başarabilen Aktif Gürültü Engelleme özelliğine sahip kulak içi kulaklık. Yani sadece dinlediğiniz şeye odaklanabilmeniz için dış dünyayı sessize alıyor. Dış kısım mikrofonu, dışarıdaki sesleri algılıyor. Ardından AirPods Pro, eşit derecede anti‑gürültü üreterek dışarıdaki sesleri siz duymadan önce engelliyor.YAKIN zamanda Enco W31 ve W11'i piyasaya sunan OPPO, eylülden itibaren Enco W51 modelini de vitrine çıkardı. Ürün maksimum 35 desibel gürültü azaltma derinliğine ulaşıyor. Enco W51 kablosuz kulaklıklar üç mikrofonlu bir ses azaltma çözümüne de sahip. Akıllı telefon konuşmasına açık havada en çok rüzgar engel oluyor. Rüzgar gürültüsünü azaltmak için dikkatle tasarlanmış hava kanalları ile birlikte, rüzgarın hızı saatte 25 kilometreye çıksa bile kulaklığınızda net ve temiz bir ses duyabiliyorsunuz. Enco W51 ile şarj kutusunu kablosuz olarak kolaylıkla şarj edebiliyorsunuz. 15 dakikalık şarj kulaklığa üç saat hayat veriyor ve toplam pil ömrü ile 24 saate kadar çalışabiliyor. Haftada sadece bir kere şarj ederek günde 4 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. Ters şarj özelliğine de sahip cihaz toza ve suya karşı da dirençli.