Kayseri'ye dev ulaşım yatırımı: 25 milyon liralık 4 yol hizmete açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Bekir Yıldız Bulvarı-Şehir Hastanesi Katlı Kavşak-Kuzey Çevre Yolu Bağlantısı, Şehir Hastanesi Katlı Kavşağı 4. Kolu, Osman Kavuncu Bulvarı-Bekir Yıldız Bulvarı Bağlantı Yolu ve Osman Kavuncu Bulvarı-Serbest Bölge Bağlantı Yolu düzenlenen öterne hizmete açıldı. Kayseri Şehir Hastanesi önündeki kavşakta düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Hüseyin Nail Anlar, ile ilçe belediye başkanları, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve davetliler katıldı.

YENİ YOLLAN NEFES ALDIRACAK

Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, açılışı gerçekleştirilen 4 yeni yolun kesintisiz, ışıksız ve alternatif olduğunu belirterek; "14 kilometrelik Bekir Yıldız Bulvarımızı, Kocasinan Bulvarı'ndan başlayıp, Zafer Caddesi'ne, yani Kuzey Çevreyolundan Serbest Bölge'ye giden ana artere bağlamak üzere bu eksikliğimizi giderdik. 4 kilometrelik 3 şeritli gidiş, 3 şeritli geliş olan yolumuzu bugün hizmete açıyoruz. Kesintisiz, ışıksız bir alternatif yol kazandırdık. Şehrimizi adeta bir ağ şeklinde yollarla kuşatılıyor, bu kavşağı da tamamlayınca Şehir Hastanesi'ne ve acilimize insanlarımız ve ambulanslarımız ulaşabiliyor. Bir başka hizmetimiz Serbest Bölge, şehrimizin gururu, önemli kuruluşumuzdur. İhracatın 4'te 1'i, yüzde 25'i serbest bölgemizden karşılanıyor. Bir üretim üssü halinde yüzlerce fabrika orada hizmet veriyor, istihdama, katma değere ve ülkemize döviz gelmesine vesile oluyor. Böyle şehrin dışa dönük, uluslararası standartta olan bir yüzünün ana yolunu 30 metre eninde, 1 kilometre boyunda alt yapısı ile hayata geçirerek, şehrimize yakışır duruma getirdik. Alternatif bir başka yolumuz ise Bekir Yıldız Bulvarımızı Osman Kavuncu Bulvarı'na bağlayan, Şeker Fabrikamızın hemen yanı başından giden 3 kilometrelik bir yolumuzdur. Burası da önemliydi, geçen sene Şeker Fabrikamıza pancar döneminde geldiğimizde kamyoncu dostlarımız dediler ki, 'başkanım şehrin içerisinde trafiği aksatıyoruz, biz de ışıklarda durarak rezil oluyoruz, yükümüzde sıkıntılı gidiyor, bir yardımcı olsanız ne olur' dediklerinde 'hay hay' dedik ve Ali Hasdal'a, ekibine teşekkür ediyorum, talimatı verdik, 3 kilometrelik o yolumuzu hayata geçirdik. Şehrimizde tırlar trafiği aksatmadan yoluna devam ediyor. Ayrıca Keykubat Millet Bahçemiz ve Keykubat Sarayı'na rahatlıkla ulaşılacak konuma gelindi" diye konuştu.

25 MİLYON LİRAYA MAL OLDU

Hizmete açtıkları yolların toplam maliyetinin 25 milyon lirayı buludğunu belirten Kayşseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Allah'a şükrediyoruz, şikayetçi değiliz, elhamdülillah imkanlarımız da var, kaynağımız da var, bütçemiz de var, dua edenlerimiz de var, sahip çıkanlarımız da var. Kayseri'yi müzeleriyle, kütüphaneleriyle, sosyal hayatı ile adeta renklendiren çalışmalarımız ile gençlerimize güvenerek onlara güzel bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR HASTANESİ'NE İKİ AYRI CAMİ YAPILACAK

İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'in dua etmesinin ardından protokol tarafından kurdele kesilerek 4 ayrı yol hizmete açıldı. Tören sonunda İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Ali Ramazan Benli ile İl Müftüsü Güven, Şehir Hastanesi'nin ihtiyacı olan iki ayrı cami yapılacağı müjdesini verdiler. Hizmete açılan katlı kavşakta, Türk Bayrakları ile süslenen klasik otomobiller ile geçiş yapıldı.