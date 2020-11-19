Müteahhitlerden deprem seferberliği

IMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından düzenlenen online 'Gündem Buluşmaları' toplantısında konuşan GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu depreme hazırlık için güçlü bir platform oluşturulması gerektiğini söyledi. Kalyoncu, "Bu platformda periyodik toplanılmalı, depreme hazırlık için hedefler konulmalı ve bu hedefler takip edilmeli" diye konuştu.Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ise Türkiye'de yaklaşık 450 bin müteahhidin olduğunu belirterek, yeterlilik sisteminin etkin uygulanması gerektiğini belirtti. Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu ise, "Önümüzdeki 5 yılda da 1.5 milyon konutun dönüşmesi hedefleniyor. Ülkemizin kaynakları sınırlı. Dolayısıyla kendi kaynaklarımızı da zorlamamız gerekiyor" dedi.