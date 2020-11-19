Son dakika: Akkuyu NGS'de önemli gelişme! Onay verildi...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumları ile İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Аleksei Frolov, şu ifadeleri kullandı:

"İnşaat lisansının alınması, güç ünitesinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli olan son izin aşamasıdır. Başvuru dokümanının hazırlanmasının yanı sıra inceleme sürecinde NDK'nin sorularına verilecek yanıtlarla ilgili olarak tasarım kuruluşlarıyla birlikte çok kapsamlı ve detaylı çalışmalar yaptık. NDK, inşaat lisansını vererek Akkuyu NGS'deki üçüncü ünitenin inşaat ve montaj işlerini düzenleyen tüm yasal gerekliliklere ve standartlara uyulduğunu teyit etmektedir."