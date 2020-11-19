Son dakika | Türkiye'den Çin hamlesi! Süre 10 güne düşüyor...

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2020'de yüzde 47 olan demir yolu yatırım payı, 2023 yılında yüzde 60 olacak." dedi. Bakan Karaismailoğlu, "Hem beşeri hem de maddi kaynaklarının verimli kullanılmasıyla sadece 2019'da 13,4 milyar dolar tasarruf ettik." ifadelerini kullandı.

ÇİN-TÜRKİYE ARASI 10 GÜNE DÜŞÜYOR

Bakan Karaismailoğlu, "Orta Koridor-BTK güzergahından yılda 1500 blok tren işletecek, Çin-Türkiye arasındaki 12 günlük süreyi de 10 güne düşüreceğiz. Ankara-İzmir arasında 14 saat olan demir yolu seyahat süresini 3 saat 30 dakikaya düşüreceğiz." diye konuştu.

SON DAKİKA! Kısıtlama öncesi vatandaşlara uyarı! Bunu yapmanıza gerek yok...