SGK, KYK, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? 2020 Vergi borcu yapılandırma başvuruları ne zamana kadar devam edecek?

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldüren vergi affı düzenlemesi geçtiğimiz gün gelen açıklama ile beraber yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre; Vergi borcu yapılandırma başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili olarak araştırmalarına da başladı. Yalnızca vergiler değil, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları ile Hazine alacakları gibi birçok borcu kapsayan tarihin en kapsamlı af yasasına ilgi büyük. Peki, Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? Borç yapılandırma başvuruları ne zamana kadar alınacak, başladı mı? İşte vergi affı ve yapılandırmasına ilişkin son dakika haberinin detayları…

KYK, SGK, VERGİ BORCU YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Vergi borcu yapılandırma gibi yasa kapsamındaki borçlarını taksite böldürerek ödemelerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar yayımlanan genelge kapsamındaki detayları merak ediyor. Öte yandan gelen bilgiye göre; başvuruların yıl sonuna kadar alınacağı ifade edildi…