Son dakika: Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ihtiyaç taşıt konut kredisi güncel faiz oranları ne kadar? İşte kredi faiz oranlarında son durum

Son Dakika Haberi… Güncel kredi faiz oranları ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…
Tüketici kredisi: 1.42
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 1.35
HALKBANK FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.41
Taşıt kredisi: 1.40
Konut kredisi: 0.99
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Taşıt kredisi 1.65
İhtiyaç kredisi: 1.44
SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:
İhtiyaç kredisi: 1.40
Taşıt kredisi: 1.40
Ev kredisi: 1.35
AKBANK FAİZ ORANLARI:
Direkt kredi: 1.89
İhtiyaç kredisi: 1.85
Taşıt kredisi: 1.52
Konut kredisi: 1.30