Son dakika: Yapay zeka destekli İHA sürüsü taarruz edip operasyon yapacak

KABİLİYETLERİNİ GÖSTERDİ

SSB yarışmasında da başarıyla görev yayan MilSOFT Sürü İHA yazılımları hem sabit hem de döner kanatlı İHA platformlarında çalışabiliyor. İHA sürüsü formasyona uygun şekilde uçabiliyor ve görev sırasında formasyonunu anlık olarak üç boyutta değiştirebiliyor. İHA sürüsü bir görevin başlangıcından sonuna kadar tamamen otonom çalışabiliyor ve MilSOFT'un Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiği istihbarat uygulamaları üzerinde anlık olarak takip ve kontrol edilebiliyor. Sürüdeki araçlar yarım saatin üzerinde uçuş süresine ve 1 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip bulunuyor. Araçlar sert araziye inebilecek iniş takımlarıyla görev yapıyor.

HEDEF 50 ARAÇLIK SÜRÜ

Sahada 5 araçlık sürüyle gösterimler gerçekleştirilirken, simülasyon ortamında bu sayı 25'e kadar çıkıyor. MilSOFT yürütülecek çalışmalarla 50 araçlık bir İHA sürüsünü operasyonel hale getirmeyi amaçlıyor. MilSOFT Sürü İHA çözümü, 6 ay içinde keşif ve gözetleme, 1 yıl içinde de hedef tespit ve imha görevlerini yerine getirebilir hale gelecek. Sürü İHA'lar, konvoy güvenliği, devriye görevi, sabit tesislerin ya da kritik alanların korunması gibi konseptlerde de görev alabilecek. İHA'lar arasındaki haberleşme yine MilSOFT'un kendi özgün link çözümleriyle sağlanıyor. Araçlar 500 metre mesafeye kadar birbirleriyle haberleşebiliyor. Elde edilen verinin daha ileriye aktarılması istendiğinde 10 kilometrelik bir ağ çözümü daha bulunuyor. MilSOFT, geliştirdiği sürü yazılımını tüm yerli ve milli İHA üreticilerinin kullanımına sunmayı amaçlıyor.