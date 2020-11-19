Kısa çalışma ödeneği son gelişmeler: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor?

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son gelişmeler: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanmakta olan geçtiğimiz haftalarda gelen son dakika haberi ile belirlenen tarihe kadar uzatılmıştı. Bu kapsamda ödenekten faydalanan vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilişkili olarak yaptığı son açıklamada Sosyal Koruma Kalkanı ile işçi ve işverenler ekonomik anlamda bu ödeneklerle desteklenmeye devam edeceğini ifade etmişti. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 19.11.2020 12:01 Son Güncelleme: 19.11.2020 12:02 ABONE OL
Son gelişmeler... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

, koronavirüs salgının ilk günlerinden bu yana 3.5 milyondan fazla vatandaşın faydalandığı ödeneklerden biri olarak bilinirken son olarak 17 Kasım tarihinden itibaren belirlenen süreye kadar uzatıldığı bildirilmişti. Her ay belirlenen tarihlerde yatırılan ücretin salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amaçlanıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI, SON TARİH NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Bu ödenek geçici yasa olarak yürürlüğe girerken 17 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken alınan yeni karar doğrultusunda bir süre daha uzatılacağı duyuruldu.

Son gelişmeler... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

17 KASIM TARİHİNDEN İTİBAREN UZATILDI!

Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı 'de yayımlandı.

ÖDEMELER NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?

Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık'a kadar yararlanmaya devam edecek.

Son gelişmeler... Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA!

"Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" diyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.

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Kısa çalışma ödeneği son gelişmeler: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor?
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