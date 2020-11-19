Kısa çalışma ödeneği son gelişmeler: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı, ne zaman bitiyor?

Kısa çalışma ödeneği, koronavirüs salgının ilk günlerinden bu yana 3.5 milyondan fazla vatandaşın faydalandığı ödeneklerden biri olarak bilinirken son olarak 17 Kasım tarihinden itibaren belirlenen süreye kadar uzatıldığı bildirilmişti. Her ay belirlenen tarihlerde yatırılan ücretin salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan en az hasarı alması amaçlanıyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte son gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI, SON TARİH NE ZAMAN?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara sağlanan ödeneklerden biri de kısa çalışma ödeneği olmuştu. Bu ödenek geçici yasa olarak yürürlüğe girerken 17 Kasım tarihinde sona ermesi öngörülürken alınan yeni karar doğrultusunda bir süre daha uzatılacağı duyuruldu.