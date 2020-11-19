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hamlesine katkı sağlıyoruz

Giriş Tarihi: 19.11.2020 ABONE OL
Teknoloji hamlesine katkı sağlıyoruz
GENÇ MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, pandemi dönemi boyunca online etkinliklere ağırlık verdiklerini belirterek, pandemi sürecini kişisel gelişim anlamında bir fırsat, gelecekteki plan ve projeler için bir altyapı oluşturma dönemi olarak gördüklerini söyledi. Akbal, "Teknolojik dönüşüm hikâyelerinin başarılı olabilmesi için yerli, milli ve özgün karakterde olmaları elzemdir. Beşeri sermayenin öncelenerek Milli Teknoloji Hamlesinin gerçekleşmesi mümkündür. Genç MÜSİAD olarak bu potansiyel beşeri sermayeşe sahibiz" diye konuştu.
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Teknoloji hamlesine katkı sağlıyoruz
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