Terör örgütü PKK'dan kaçan teröristler, duydukları pişmanlığı ve örgütün iç yüzünü anlattı

Anne E.K. de oğluna kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Polisler bana oğlunu dağdan kopartıp getireceğiz dediğinde o günden itibaren hep bu günü bekledim ve oğluma kavuştum. Sizin oğlumdan, oğlumun da sizden farkı yok. Bir oğlum evimizden gitti ama sizin gibi kaç evladım oldu. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah'a şükürler olsun, devletimiz var." dedi.

Baba R.K. de oğlunun kandırıldığını belirterek, "Oğlum gelsin bu bayrağın altında bulunsun, isterse cezaevlerinde çürüsün isterse ölsün yeter ki bu ülkenin bayrağının altında olsun. Benim oğlum bu hain Kürt düşmanı ve illet terör örgütünde olduğu hiçbir gün uyuyamadım. Oğlum devlete sığındığı için rahatım. Allah'ım devletime ve polislerimize zeval verme. Allah ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

"TÜRK BAYRAĞI ALTINDA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Terör örgütü PKK'dan kaçarak İran güvenlik güçlerine teslim olan ve Türkiye'ye gönderilen PKK'lı kadın terörist de örgüte katıldığı için pişman olduğunu ve Türk bayrağı altında yaşamak istediğini belirtti.

Van'da Cumhuriyet Savcısına verdiği ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirten kadın terörist, örgüte katılım süreci ve terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği saldırılar hakkında detaylı bilgiler verdi.