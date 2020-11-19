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'den büyük kolaylık! Artık tek bir işlemle yapılabilecek...

tarafından hazırlanan, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TOKİ'den taşınmaz satın alan vatandaşların iki ayrı günde yapılabilen tapu devri ve ipotek tesisi işlemleri, "web-tapu sistemi" üzerinden tek bir işlemle yapılabilecek

AA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 16:03 ABONE OL
TOKİ'den büyük kolaylık! Artık tek bir işlemle yapılabilecek...

tarafından hazırlanan "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

TOKİ'den büyük kolaylık! Artık tek bir işlemle yapılabilecek...

Buna göre, 'den taşınmaz satın alan vatandaşların borçlarını tamamlamadan tapu devri istemesi halinde, tapuya evrakları ile müracaat etmesi durumunda, tapu devri ile bankalara ipotek tesisi gibi iki ayrı işlem yapması gerekiyordu.

TOKİ'den büyük kolaylık! Artık tek bir işlemle yapılabilecek...

Yapılan yönetmelik değişikliği ile 'den taşınmaz satın alan vatandaşların iki ayrı günde yapılabilen tapu devri ve ipotek tesisi işlemleri, "web-tapu sistemi" üzerinden tek bir işlemle yapılabilecek.

TOKİ'den büyük kolaylık! Artık tek bir işlemle yapılabilecek...

tarafından yapılan düzenlemeyle özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde idari personel, banka personeli ve vatandaşların Tapu Müdürlüğüne gitmeden tapu işlemlerinin yapılması amaçlanıyor.

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TOKİ'den büyük kolaylık! Artık tek bir işlemle yapılabilecek...
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