Yeni Nesil Girişimcilik zirvesi'nde E-İhracat paneli yapıldı

Yeni Nesil Girişimcilik Zirvesi'nin "E-İhracat – İşinizi Dünyaya Taşıyın" isimli ilk paneli, e-ticaretin önemli isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Moderatörlüğünü Sabah Gazetesi Yazarı Metin Can'ın üstlendiği panele, Ali Express Türkiye ve MENA Müdürü Yaman Alpata, Inveon Kurucu Ortağı Yomi Kastro, Ideasoft Kurucu Ortağı Seyhun Özkara, ETİD Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB E-Ticaret Meclisi E-İhracat Komitesi Başkanı Emre Ekmekçi, Halkbank KOBİ Pazarlama Daire Başkanı Güvenç Usta katılım sağladı. E-ihracatın ve e-ticaretin konuşulduğu, pandemide KOBİ'lerin izlemesi gereken yolların masaya yatırıldığı panelde Türkiye'nin dijitalleşmedeki yol haritası çizildi.

"TÜRKİYE LOJİSTİK ÜSSÜ OLDU"

Panelde ilk sözü alan isim Inveon Kurucu Ortağı Yomi Kastro oldu. Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla e-ticarette büyük potansiyele sahip olduğunu dile getiren Kastro, coğrafi konum nedeniyle ülkenin şanslı olduğunu söyledi. Kastro, "Türkiye, lojistik üssü olmaya uygun konumda bulunuyor. Her noktaya ve ülkeye kısa zamanda ulaşmak mümkün. Özellikle ürün kategori segmentinde ve çeşitliliğinde çok zengin. Türk halkı yeni nesil teknolojilere çok açık" diyerek ülkenin stratejik önemine vurgu yaptı. Pandemi döneminde e-ticaret ve e-ihracat anlamında çeşitli araştırmalar yapan firma, dokuz ülkedeki e-ticaret trendlerini araştırmış ve iki önemli ülkede bunun sürdürülebilir olacağını öngörmüş. Bu ülkelerden biri Çin, diğeri ise Türkiye. Bankaların KOBİ'lere sağlanan desteklerle bunun fırsata çevrilebileceğinin altını çizen Kastro, "E-ticarette başarılı olmak için farklı kanalları kullanmalıyız. Sektörün bir arada birleşmesi ve aynı amaç için bir araya gelmesiyle başarı gelecektir" dedi.

Panelde ikinci sözü alan isim KOBİ'lere ve girişimcilere verdikleri desteklerle ön plana çıkan Halkbank'ın KOBİ Pazarlama Daire Başkanı Güvenç Usta oldu. "Esnafın KOBİ'ye, KOBİ'nin de ihracatçıya dönüşmesine katkı sağlıyoruz" diyerek söze başlayan Usta, KOBİ'lerin başarılı işletmeler olabilmesi için ellerinden gelen tüm destekleri sağladıklarını belirtti. "Finansman sağlamak bizim görevimiz" diyen Usta, Halkbank'ın deneyimlerinden ve tecrübelerinden yararlanmalarını isterken kişiye özel çözümler de sunduklarının altını çizdi. "Girişimcilere rehber niteliğinde olacak online bir platform kurduk. Oradan e-ticaret nasıl yapılır konusunda her tür bilgiye erişilebiliyor. Özellikle kadın ve genç teknolojik girişimcilerimize her desteği vermeye çalışıyoruz" diye de ekledi.

"SİBER SALDIRILARA DİKKAT"

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı-TOBB E-Ticaret Meclisi E-İhracat Komitesi Başkanı Emre Ekmekçi ise, hükümetin e-ticaret ve e-ihracat anlamında ciddi motivasyon örneklerinin olduğunu söyledi. "Artık her şeyin elektronik olduğu dönemde, beyanname bedellerinin azaltılması da iyi oldu" diyen Ekmekçi, Metin Can'ın, "Siber saldırılara ve yanıltıcı satışlar hakkında neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şöyle yanıtladı: "Dijital dünyada bunların olması artık normal. Ancak tüketicinin reel dışı ürünlere kapılmaması gerekiyor. Artık kredi kartından önce kişisel bilgiler daha fazla yayılıyor. Bu bilgileri girerken araştırma yapılması, güvenli yazılımlara sahip olan kurumsallarla çalışması gerekiyor."

Ideasoft Kurucu Ortağı Seyhun Özkara ise, "Türkiye'de KOBİ anlatımını mikro işletme olarak yorumlayabiliriz. Firmaların e-ticaret deneyimlerinin olması az da olsa gerekiyor" diyerek e-ticarette başarılı örnekler olduğu kadar başarısızların da olduğuna dikkat çekti. Dijitalleşme ve e-ticarette yolun daha çok başında olunduğuna değinen Özkara, fizibilite konularına daha fazla önem vermek gerektiği uyarısında bulundu.

"TÜRKİYE 1 MİLYARLIK NÜFUSA HİZMET EDEBİLECEK BİR NOKTADA"

Ali Express Türkiye ve MENA Müdürü Yaman Alpata:

İşletmelerin site açmasıyla iş bitmiyor. İşin tahsilat kısmından tutun da lojistiğine kadar her şeyi planlamak gerekiyor. Ali Express'in 190 ülkeye satışı ve 200 milyona yakın müşterisi var. Türkiye'nin Ali Express'te farklı bir yeri var. Tüm dünyaya satış yapan global ülkelerden biri Türkiye diğeri ise Çin. Diğer çalıştığımız ülkelerde genelde kendi ülke içerisinde satış yapılıyor. Biz Türkiye'deki KOBİ'lerin önünde ne engeller varsa kaldırdık. Dil, para birimi, lojistik ağı gibi konuları çeşitlendirdik. Türkiye 1 milyarlık nüfusa hizmet edebilecek noktada.