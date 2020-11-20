Asya pazarına yazılım ihracatı

Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılım üreticisi olarak global arenada faaliyet gösteren Kron, küresel pazarlarda yeni müşteriler edinmeye devam ediyor. Kron, Pakistan'ın en büyük mobil (4G) operatörü olan Jazz ile anlaştı. Anlaşma kapsamında Kron'un Single Connect ürününü tercih eden Jazz, kritik verilerinin güvenliğini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetebilecek. Dünya genelinde artan siber güvenlik risklerine karşı tedbirler almak ve yaşanan veri ihlallerinin önüne geçmek için daha güvenli altyapılar oluşturmak gerekiyor. Hassas verilerin korunmasına olan ihtiyaçlar artıyor. İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Kron, 63 milyonluk müşteri sayısıyla Pakistan'ın en büyük operatörünün network ve IT güvenliğini güçlendirip, operasyonel verimliliğini artıracak. Hayata geçecek proje sayesinde geleneksel yöntemlerle işleyen süreçlerini otomatik hale getirecek olan Jazz, Kron'un sağladığı yüksek teknoloji yazılım çözümleriyle detaylı analiz gerektiren güvenlik süreçlerini daha etkili ve verimli bir biçimde yönetecek. Teknoloji yatırımlarına devam edeceklerinin altını çizen Kron Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yenel, "2020 yılı içerisinde ülkemizde ve küresel pazarda birçok yeni müşteri edinmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Küresel pazarlarda Jazz gibi önemli müşteriler edindikçe ürünlerimizin ileri teknoloji kabiliyetlerine olan inancımızı pekişiyor ve her müşterimizde gösterdiğimiz başarı ve müşteri memnuniyeti bize güç katıyor" dedi.Asya-Pasifik pazarında uzun süredir çalışma yürüttüklerini de belirten Yenel, "Ürünlerimiz Pakistan'da olduğu gibi Asya-Pasifik bölgesinde de yoğun ilgi görüyor. Geçmişte yaptığımız anlaşmalarla birlikte, bugüne geldiğimizde bölgenin önde gelen telekom operatörlerinin teknoloji ihtiyaçlarına cevap verdiğimizi görüyoruz. Şirketlerin altyapı kabiliyetlerini ve verimliliklerini ileri bir noktaya taşıyarak, milyonlarca kullanıcıya kesintisiz hizmet sunmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.