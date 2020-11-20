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Bankaların güncel ile ilgili HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Haberi… Bankalar tarafından vatandaşlara sunulan kredi paketleri, ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere koronavirüs salgını ile birlikte ekonomik olumsuzluklar da beraberinde gelmiş, bu durum kredi paketlerine olan talebi arttırmıştı. Vatandaşlar, bankalara gitmeden önce ise pek çok vatandaş ile ilgili araştırma gerçekleştiriyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte 20 Kasım Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank güncel kredi faiz oranları…

Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:22 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?

20 Kasım güncel kredi faiz oranları! Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar, bankalar tarafından sunulan uygun paketleri yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, koronavirüs ile birlikte gelen pandemi süreci, tüm dünyada ekonomik anlamda olumsuzluklara neden oldu. Bu durum ülkemizde de kredi paketlerine olan rağbeti arttırdı. Süreç boyunca özelikle kamu bankalarından pek çok uygun kredi paketleri geldi. Hali hazırda hala kredi paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar 'bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar?' sorunu araştırıyor. İşte Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank (taşıt-ihtiyaç-konut) güncel kredisi faiz oranları ve son dakika haberinin ayrıntıları…

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.57

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.45

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç: 1,47

Taşıt: 1,45

Konut: 1,15

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.46

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.35

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.50

Ev kredisi: 1.35

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.74

İhtiyaç kredisi: 1.65

Taşıt kredisi: 1.52

Konut kredisi: 1.25

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.2

Taşıt kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.37

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Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili SON DAKİKA HABERİ: İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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