Borsada kapanış rekoru kırıldı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,93 puan artarken, toplam işlem hacmi 32,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,12 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,47 ile inşaat oldu. BIST 100 endeksi, gün içinde 1.328,33 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

REKOR TAZELEDİ

Analistler, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kararları sonrası yatırımcıların Türk lirası varlıklara ilgisinin devam ettiğini ve BIST 100 endeksinin rekor tazelediğini belirtti.

Gelecek hafta yurt içinde sektörel güven endeksleri, yurt dışında dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 puanın direnç, 1.300 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.