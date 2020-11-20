Bu sene KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet ile 2020 KYK kredi ve burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilmekte olan KYK burs başvuru sonuçları için binlerce yükseköğretim öğrencisinin gözü gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere normal şartlarda 4 Kasım tarihinde sonra eren başvuru süreci 8 Kasım'a kadar uzatılmıştı. Adaylar bu kapsamda açıklanan sonuçlarla beraber karşılıklı ödemeli mi yoksa ödemesiz olarak mı bu ücretten faydalanabileceğini öğrenmiş olacak. Peki, 2020-2021 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KYK kredi ve burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu, ne zaman? İşte tüm detaylar…

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KYK BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl yükseköğretim öğrencilerine ödenen ve eğitim hayatlarına maddi destek olmak amacıyla sağlanan bursların başvuruları 8 Kasım tarihi ile beraber sona erdi. Bu ücretten faydalanmak isteyen vatandaşların gözü KYK burs başvuru sonuçları için gelecek son dakika açıklamasına çevrilirken "ne zaman açıklanır?" sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor…