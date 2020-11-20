‘Fikir Maratonu’ eğitimlerine başlayacak

TÜRK Telekom, gençlerin siber güvenlik alanındaki fikirlerinin çevrimiçi ortamda yarışacağı 'Fikir Maratonu' projesini hayata geçirdi. İlk aşamada belirlenen girişimler eğitime başlıyor. Yeni fikirler pek çok sektörde önceliklerin değişmesini sağlarken maliyetleri de düşürüyor. Pek çok kurum genç girişimlerin önünü açacak projeler ortaya koyuyor. Bu doğrultuda; gençlerin yenilikçi fikirlerini katma değer sağlayacak işlere dönüştürmelerine destek olan Türk Telekom, siber güvenlik temalı çevrimiçi 'Fikir Maratonu' yarışma projesini başlatıyor.Türkiye'de veya yurt dışında eğitim gören, üniversite, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri ile üniversiteden en fazla 2 yıl önce mezun olmuş gençler; bireysel veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde maratona katıldı. Belirlenen girişimlere eğitimler verilecek. Siber güvenlik alanındaki projelerin yarışacağı projede, katılımcılara çevrimiçi eğitimler ve mentorlük desteği de sağlanacak. 'Fikir Maratonu'nun sonunda birinci gelen projeye 20 bin TL, ikinci olan projeye 15 bin TL ve üçüncü projeye de 10 bin TL değerinde teknoloji hediye çeki verilecek. Ayrıca dereceye giren takımlara, 1 yıl boyunca Türk Telekom Santral Topluluk Merkezinde ücretsiz ofis imkânı sunulacak.