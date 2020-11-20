Gelir İdaresi’nden borç yapılandırma için kampanya

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamu alacaklarında yeniden yapılandırma imkânı getiren düzenlemeyle ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayla yapılandırma imkanının daha çok kişiye anlatılması ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Ayrıca, tüm sosyal medya platformlarında kampanyaya ilişkin paylaşımlar yapılacak.