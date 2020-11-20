Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Gelir İdaresi’nden borç yapılandırma için kampanya

’nden borç yapılandırma için kampanya

Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
Gelir İdaresi’nden borç yapılandırma için kampanya
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kamu alacaklarında yeniden yapılandırma imkânı getiren düzenlemeyle ilgili mükelleflerin bilgilendirilmesi amacıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayla yapılandırma imkanının daha çok kişiye anlatılması ve mükelleflerin bilgilendirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda, yazılı ve görsel içeriklerden yararlanılacak. Kampanya için afişler, rehberler ve broşürler hazırlanırken, video, slider, pop-up gibi görsel tanıtımlar da yapılacak. Ayrıca, tüm sosyal medya platformlarında kampanyaya ilişkin paylaşımlar yapılacak.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelir İdaresi’nden borç yapılandırma için kampanya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA