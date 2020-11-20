Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (20 Kasım Cuma)

Son Dakika Haberi… Haftanın son işlem gününde altının ne gibi bir grafik içerisinde olacağını merak eden vatandaşlar 'Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları' araştırmasını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak ciddi bir yükseliş içerisine girmişti. Geçtiğimiz hafta ise bu yükselişi kırarak sert bir düşüş yaşamış, altının gram fiyatında ciddi kayıplar yaşanmıştı. Dün ise merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte altın fiyatları adeta dibi gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 20 Kasım 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (20 KASIM 2020)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

20 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 20 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.