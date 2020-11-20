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SON DAKİKA | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Projesi'nden herhangi bir vazgeçilmenin söz konusu olmadığını belirterek "Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok." dedi.

AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 14:11 Son Güncelleme: 20.11.2020 14:12 ABONE OL
SON DAKİKA | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"PROJEDEN VAZGEÇİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Kanal İstanbul Projesi'nde son durumun ne olduğu, bu projeden vazgeçilip vazgeçilmediğinin sorulması üzerine Kurum, "Projeden herhangi bir vazgeçilme söz konusu değil. Şu anda yapılması gereken planlama süreci, yine ÇED süreci ilerletiliyor. Bu çerçevede süreç yürüyor. Herhangi bir aksama, problem yok." dedi.

Kanal İstanbul depreme göre tasarlandı

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SON DAKİKA | Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması
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