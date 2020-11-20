SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (20 Kasım Cuma)

Son Dakika Haberi… Haftanın son işlem gününde altının ne gibi bir grafik içerisinde olacağını merak eden vatandaşlar 'Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları' araştırmasını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak ciddi bir yükseliş içerisine girmişti. Geçtiğimiz hafta ise bu yükselişi kırarak sert bir düşüş yaşamış, altının gram fiyatında ciddi kayıplar yaşanmıştı. Dün ise merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte altın fiyatları adeta dibi gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 20 Kasım 22 ayar bilezik, yarım, tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları…
Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 20 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 411,27
SATIŞ: 427,17
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.033,30
SATIŞ: 3.083,40
CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.017,00
SATIŞ: 3.062,00
ALIŞ: 2.911,47
SATIŞ: 2.970,96
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.476,90
SATIŞ: 1.512,10
CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 738,50
SATIŞ: 758,30
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 453,30
SATIŞ: 453,41
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.
Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede altın fiyatları için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.