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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (20 Kasım Cuma)

: Güncel ve canlı ! Gram, , cumhuriyet, ata ve fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (20 Kasım Cuma)

’dan ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ciddi yükselişler yaşayan altın Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüş ve daha kademeli olarak yükselmeye devam etmişti. Geçtiğimiz haftalarda ise sert düşüş yaşayan altın, dün merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte adeta dibi gördü. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte , cumhuriyet, ata ve fiyatları;

Giriş Tarihi: 20.11.2020 09:10 Son Güncelleme: 20.11.2020 09:10 ABONE OL
Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

Haberi… Haftanın son işlem gününde altının ne gibi bir grafik içerisinde olacağını merak eden vatandaşlar ''dan güncel ve canlı ' araştırmasını gerçekleştiriyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları koronavirüs kaynaklı olarak ciddi bir yükseliş içerisine girmişti. Geçtiğimiz hafta ise bu yükselişi kırarak sert bir düşüş yaşamış, altının gram fiyatında ciddi kayıplar yaşanmıştı. Dün ise merkez bankasının faiz kararını açıklaması ile birlikte altın fiyatları adeta dibi gördü. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 20 Kasım , yarım, tam, cumhuriyet, gram ve fiyatları…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (20 KASIM 2020)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

20 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 20 Kasım 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 411,27

SATIŞ: 427,17

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,30

SATIŞ: 3.083,40

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.017,00

SATIŞ: 3.062,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.911,47

SATIŞ: 2.970,96

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.476,90

SATIŞ: 1.512,10

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 738,50

SATIŞ: 758,30

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 453,30

SATIŞ: 453,41

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

Güncel ve canlı altın fiyatları SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? 20 Kasım Cuma

Aşı haberiyle hisse senedi piyasalarında bir ralli görüldüğünü ancak altın fiyatlarında ciddi bir düşüş gözlemlendiğini bildiren Bal, "Salgın kaynaklı gelişmeleri ve koronavirüs aşı haber akışını yakından takip edeceğiz. Koronavirüs endişelerinin artış kaydetmesiyle piyasalarda risk iştahının baskılanmasının kısa vadede altına olan ilgiyi beraberinde getirebileceğini belirten uzman isim, "Ama aşı kaynaklı olumlu gelişmeler kısa vadede için baskı unsuru oluşturuyor ve burada yukarı yönlü hareketleri sınırladığını görebiliriz" dedi.

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? (20 Kasım Cuma)
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