Son dakika haberler: TANAP Genel Müdürü SABAH'a konuştu! "Ermenistan için büyük bir hata olur!"

ŞAHDENİZ'DE PAY YÜZDE 19'A ÇIKTI

Düzyol, TANAP'ın şu anki taşıma kapasitesinin 16 milyar metreküp olduğunu ancak ilave kompresörler inşa edilerek bunun 31 milyar metreküpe çıkarılmasının mümkün olduğunu ifade ederek, "Bu, Türkiye'ye ileriki yıllarda ihtiyaç duyması halinde ilave 15 milyar metreküp daha gaz alabilme esnekliği sağlayacak" dedi.

Proje anlaşmalarının imzalanması aşamasında TPAO'nun Azerbaycan'ın Şahdeniz Doğal Gaz Sahasındaki hissesini yüzde 10'luk bir artışla yüzde 19'a çıkardığını da anlatan Düzyol, "Türkiye bu suretle sadece taşımacılık değil üretim tarafında da pozisyonunu güçlendirme ve üretimi yapılan gazın satışından daha fazla gelir elde etme imkanına kavuşmuş oldu" dedi.