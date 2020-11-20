Son dakika haberleri: Corona virüs aşısının fiyatı belli oldu! Pfizer ve BioNTech corona aşısı fiyatı ne kadar?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs tüm dünyayı etkilerken, corona virüs aşısı da merakla bekleniyordu. Corona aşısıyla ilgili gelen müjdeli haberin ardından bugün Avrupa Birliği Pfizer - BioNTech ile corona virüs aşısı fiyatı konusunda anlaştığını duyurdu. Reuters'tan gelen son dakika haberine göre; Avrupa Birliği'nin Pfizer - BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında ne kadar ödeme yapacağı da belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

DOZ BAŞINA 15,5 EURO

AB'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro ödeyeceği açıklandı. Buna göre koronavirüs aşısına doz başına 15,5 euro ödenecek.

VİRÜSE KARŞI YÜZDE 95 ETKİLİ

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu belirtmişti.

Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Kovid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirilmişti.

Aşının yaş, etnik grup ve cinsiyete karşı tutarlılık gösterdiği belirtilen açıklamada, aşının 65 yaş üstü kişilerde ise yüzde 94 etkili olduğu kaydedilmişti.

1.3 MİLYAR DOZ ÜRETİLECEK

Açıklamada, 2020'de aşıdan 50 milyon doz, 2021'in sonuna kadarsa 1,3 milyar doz üretilmesinin planlandığı ifade edildi.