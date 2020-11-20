Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yıldız Ventures’ı iş fikri bekliyor

’ı iş fikri bekliyor

Giriş Tarihi: 20.11.2020 ABONE OL
Yıldız Ventures’ı iş fikri bekliyor
YILDIZ Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin en büyük finansal yatırımcılarından biri haline geldi. Gıda ve perakende başta olmak üzere farklı alanlarda binden fazla başvuru alan şirket, gelen tüm fikir, ürün ve projeleri detaylı olarak inceledikten sonra titiz bir seçim süreci gerçekleştiriyor. Bu değerlendirmenin sonucunda başarıyla hayata geçirilen projeler arasında, son dönemin dikkat çeken girişimi istegelsin de yer alıyor. Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, Yıldız Ventures'ın 30 milyon dolarlık yatırımıyla sektörde kısa sürede önemli oyunculardan biri haline geldi.

İSTEGELSİN'E 30 MİLYON $
YILDIZ Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin en büyük finansal yatırımcılarından biri haline geldi. Gıda ve perakende başta olmak üzere farklı alanlarda binden fazla başvuru alan şirket, gelen tüm fikir, ürün ve projeleri detaylı olarak inceledikten sonra titiz bir seçim süreci gerçekleştiriyor. Bu değerlendirmenin sonucunda başarıyla hayata geçirilen projeler arasında, son dönemin dikkat çeken girişimi istegelsin de yer alıyor. Türkiye'nin ilk online süpermarketi istegelsin, Yıldız Ventures'ın 30 milyon dolarlık yatırımıyla sektörde kısa sürede önemli oyunculardan biri haline geldi.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıldız Ventures’ı iş fikri bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA