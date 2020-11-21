Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel grafiği: (21 Kasım 2020) 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Düşecek mi, yükselecek mi?

Son dakika altın fiyatları… Sarı metalin ani düşüş yaşamasıyla beraber binlerce yatırımcı gün içerisindeki bu gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs aşısı ile ilgili yaşanana iyi yönlü gelişmeler sonrası bu yatırım aracının yukarı yönlü grafiği tersine dönerken kritik sınırdan giderek uzaklaşan altın fiyatları vatandaşların araştırma konusu haline geliyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika canlı ve güncel rakamlar…

22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 KASIM 2020)

ABD başkanlık seçimleri, koronavirüs aşısı, artan vakalar gibi birçok farklı etken nedeniyle altın fiyatları üzerinde ani iniş ve çıkışlar yaşanmaya devam ediyor. Korona aşısına karşı çıkan olumlu haberlerin son günlerde artmasıyla beraber altındaki yukarı yönlü hareketlerin yerini inişe bıraktığı gözlemlenirken binlerce yatırımcının gözü bu rakamlara çevrildi…