Çocuklar tarlada çalışmayacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü, mevsimlik tarımda çocuk işçiliğiyle mücadelede 16 ilde 12 bin çocuğu kapsayacak önemli bir projeyi hayata geçirecek. Toplam 29.7 milyon euroluk bütçeye sahip olan proje yaklaşık 40 ay sürecek. Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi, çocuk işçiliğiyle mücadele konusunda bugüne kadar yürütülen en kapsamlı girişimlerden biri olma özelliği taşıyor. Proje kapsamında mevsimlik tarım işlerinde çalışan veya çalışma riski bulunan çok sayıda çocuk için faaliyetler yürütülecek. 12 bin çocuğa yerinde eğitim, danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra eğitim, gıda ve kıyafet gibi destekler verilecek.Çocukların tarımda çalıştırılmalarının önüne geçilerek, eğitime yönlendirilmesi sağlanacak. Proje, mevsimlik tarımda en çok göç alan ve göç veren şehirler olan Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Manisa, Ankara, Eskişehir, Konya, Malatya, Ordu, Bursa ve Düzce illerinde uygulanacak. Mevsimlik tarımda çalışan veya çalışma riski olan çocukların aile bireylerine de destek verilecek. Aileler yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmeleri için mesleki eğitim programlarına yönlendirilecek. Proje ile birlikte kurulacak olan Çocuk İşçiliği İzleme ve Takip Sitemi ile birlikte bilgiler tek çatı altında toplanacak. ANKARA