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sahte siteleri yakalıyor

Giriş Tarihi: 21.11.2020 ABONE OL
Dijital Güvenlik Servisi sahte siteleri yakalıyor
TURKCELL'IN Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcıların açtığı sahte internet sitelerini yapay zekâ teknolojisiyle yakalıyor. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi sürecinde artan internet kullanımının etkisiyle siber saldırılarda da yoğunlaşma olduğunu belirtti. Tansuğ, "Şubat ayında hizmete aldığımız Dijital Güvenlik Servisi, günümüzün artan siber tehditlerine karşı müşterilerimize kapsamlı bir koruma sağlıyor. Önceliğimiz müşterilerimizin güvenli bir internet deneyimi yaşamasına yardımcı olmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin güvenli internet kullanımı için Dijital Güvenlik Servisi'mizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
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Dijital Güvenlik Servisi sahte siteleri yakalıyor
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