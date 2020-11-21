Dijital Güvenlik Servisi sahte siteleri yakalıyor

TURKCELL'IN Dijital Güvenlik Servisi, dolandırıcıların açtığı sahte internet sitelerini yapay zekâ teknolojisiyle yakalıyor. Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, pandemi sürecinde artan internet kullanımının etkisiyle siber saldırılarda da yoğunlaşma olduğunu belirtti. Tansuğ, "Şubat ayında hizmete aldığımız Dijital Güvenlik Servisi, günümüzün artan siber tehditlerine karşı müşterilerimize kapsamlı bir koruma sağlıyor. Önceliğimiz müşterilerimizin güvenli bir internet deneyimi yaşamasına yardımcı olmak. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin güvenli internet kullanımı için Dijital Güvenlik Servisi'mizi geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.