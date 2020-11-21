Fiyat istikrarı görevi Merkez Bankası’na ait

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Merkez Bankası'na destek verdi. Elvan, "Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları ile araçları belirleme ve uygulama görevi Merkez Bankası'na aittir" dedi. Elvan, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomi politikalarının temel amacının toplumsal refahın artırılması olduğunu belirterek, toplumsal refah artışının istihdam artışı, adil gelir dağılımı ve sürdürülebilir büyümeyi kapsadığını dile getirdi. Elvan, bunun ön koşulunun da makroekonomik istikrar olduğunu kaydetti. Merkez Bankası'nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu ifade eden Elvan, şöyle devam etti: "Merkez Bankası 19 Kasım'da net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yaparken, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırarak önümüzdeki dönemde sade bir para politikası çerçevesi benimseyeceğini ilan etti. Aracılık maliyetlerinin düşürülmesini ve kredi ile mevduat piyasalarındaki fiyatlamaların serbest piyasa mekanizması içerisinde oluşmasını önemli bir husus olarak görüyoruz." Elvan, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için fiyat istikrarını da içeren makroekonomik istikrarın sağlanmasının önemli bir önkoşul olduğunu kaydederek, "Başta finansal kurumlar olmak üzere ilgili tüm kurumların idari kapasitelerini güçlendirecek ve operasyonel yetkinliklerini artıracağız" dedi.Elvan, açıklamasını şöyle tamamladı: "Fiyat istikrarına odaklı para politikasının, kamu mali disiplini ile desteklenmesi ve kamu ücret ve fiyatlamalarının enflasyon hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmesi, enflasyon beklentilerinin hedeflere hızla yakınsamasında kritik rol oynayacaktır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile yakın işbirliği içerisinde olacağız."