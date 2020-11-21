IBAN’sız 7/24 para transferi yapabilecek

VAKIF Katılım, müşterilerinin yurt içi para transferlerini 7/24 ve anında yapabilmelerine olanak sağlayan FAST sistemini 18 Aralık 2020'de kademeli olarak devreye alıyor. Bunun yanında IBAN yerine cep telefonu numarası kullanılarak para transferi yapılmasına da olanak sağlanıyor. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, "FAST sistemini ve akabinde de TR Karekod ile ödeme altyapısını devreye alarak nakitsiz bir toplum düzenine geçişin öncüsü olacağız. FAST ile müşterilerimizin günün her saati yurt içi bankalara para transferi yapabilmelerine imkân verirken, IBAN girme zorunluluğunu ortadan kaldıran KOLAS ile de, para transferlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlayacağız" dedi.