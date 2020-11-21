İlk tabliye 18 saatte Çanakkale’ye ulaştı

1915 Çanakkale Köprüsü için imalatçı Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen ilk tabliye özel gemiye yüklendi. Firmaya ait "GMK-1" isimli gemi 18 saat süren yolculukla tabliyeyi bölgeye ulaştırdı. Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki tabliyenin gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacağı öğrenildi. Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, inşaat için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapımı da devam ediyor. Bir çalışma platformu olan yol, görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işlerinde önem taşıyor.