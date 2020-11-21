Kanal İstanbul Lojistik Master Planı’nın yapı taşıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Türkiye'nin stratejik önemini artıracak Lojistik Master Planı'nın önemli bir yapı taşı olduğunu anlatarak, "Bu, İstanbul projesi değil, Türkiye projesidir. İstanbul havalimanı, kara yolu ve demir yolu bağlantısı, lojistik merkezleri ve buradan geçecek bir su yolu olacak Kanal İstanbul'la birlikte dünyanın en önemli intermodal lojistik merkezi olacaktır. Bu sayede kendi ekonomisini yaratan bir bölge olarak sanatın, bilimin, yaşamın, ekonominin yeni kalbi olacaktır" dedi. Önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gerçekleşen bakanlığının görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "İstanbul için bir şeyler yapmak isteyenlerin belediyenin raflarındaki dosyaları aşağıya indirmeleri yeterlidiri. Haydarpaşa Garı'nda arkeolojik kazıların kurul denetiminde devam ettiğine dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde inşallah buradaki arkeolojik kazılar bittikten sonra burayı İstanbul'a bir müze olarak kazandıracağız."